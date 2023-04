O FC Porto prosseguiu, esta quinta-feira, a preparação para o duelo com o Santa Clara, da 28.ª jornada da Liga.



Tal como na véspera, João Mário voltou a ser o único jogador que não esteve às ordens de Sérgio Conceição. Segundo a nota no site dos dragões, o internacional sub-21 português fez apenas tratamento à lesão sofrida no Clássico frente ao Benfica, do último sábado.



Os campeões nacionais voltam a treinar esta sexta-feira, às 10h30, no Olival. Hora e meia depois, às 12h00, Sérgio Conceição faz a antevisão ao embate com os açorianos em conferência de imprensa.



O FC Porto-Santa Clara joga-se às 20h30, deste sábado, no Dragão.