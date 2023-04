O FC Porto prosseguiu, esta quarta-feira, a preparação para o jogo contra o Santa Clara, da 28.ª jornada da Liga.



Na sessão matinal, Sérgio Conceição apenas não pôde contar com João Mário. O lateral-direito lesionou-se no Clássico contra o Benfica e fez apenas tratamento.



Os dragões voltam a treinar esta quinta-feira, às 10h30, no Olival. A partida do FC Porto, campeão nacional, contra os açorianos está agendada para as 20h30 do próximo domingo e vai ser arbitrada por Cláudio Pereira.