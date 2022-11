Depois da vitória sobre o Mafra para a Taça de Portugal, a equipa do FC Porto regressou esta quinta-feira ao trabalho no Centro de Treinos do Olival.

Sérgio Conceição não conta ainda com Pepe, que foi convocado por Fernando Santos para a Seleção Nacional, Zaidu e Gabriel Veron, todos a contas com lesões.

Os dragões preparam o embate de sábado com o Boavista, a contar para a 13.ª jornada da Liga, o último jogo antes do inicio da paragem para o Mundial.