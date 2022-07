Eduardo Guvula tinha o sonho de ser jogador de futebol e de, particularmente, vestir a camisola do FC Porto, mas viu as suas ambições desvanecerem-se quando, há três anos, lhe foi diagnosticada uma doença rara nos pulmões.

A doença impede o jovem de jogar futebol, mas o FC Porto, em colaboração com a associação Terra dos Sonhos, proporcionou-lhe um dia inesquecível, com a oportunidade de conhecer o seu ídolo, Otávio, e de fazer uma visita ao museu do clube e ao Estádio do Dragão.

Eduardo não escondeu a emoção no encontro como Otávio. «É uma alegria poder fazer as crianças felizes, é um realizar de um sonho e espero que ele venha assistir a mais jogos, está feito o convite. Sei que é um momento difícil, mas seu que ele é forte e vai ter outras chances noutros objetivos. Desejo-lhe a melhor sorte do mundo», disse o jogador do FC Porto no momento do encontro com jovem adepto.

Um dia de felicidade registado numa reportagem do Porto Canal: