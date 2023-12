O FC Porto anunciou que os bilhetes disponibilizados para o Clássico frente ao Sporting, em Alvalade, estão esgotados.



Os ingressos foram colocados à venda esta quinta-feira de manhã e esgotaram em poucas horas. Não vai, por isso, faltar apoio à equipa portista no jogo da 14.ª jornada da Liga.



O duelo em Alvalade, agendado para as 20h15 da próxima segunda-feira, vale a liderança isolada da Liga. Sporting e FC Porto dividem o primeiro lugar com 31 pontos cada.