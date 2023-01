Gonçalo Sousa, avançado do FC Porto de 16 anos, assinou o primeiro contrato profissional e recordou um dia em que, quando ainda era criança, chegou a entrar num jogo da equipa principal de mão dada com Brahimi.

O avançado dos sub-17, natural de Ermesinde, está num bom momento e lidera a lista dos melhores marcadores da primeira fase do Campeonato Nacional de Juniores B, com um total de 13 golos, além de cinco assistências.

Em declarações às plataformas do clube, Gonçalo Sousa manifestou-se «muito feliz» com o primeiro contrato profissional e contou uma história que reforçou a sua ambição de chegar, um dia, à equipa principal.

«Há uns anos entrei em campo com a equipa do FC Porto, na altura pela mão do Brahimi. Foi um momento emocionante, inesquecível. Claro que hoje em dia é apenas uma passagem, porque o que eu gostava mesmo era, daqui por uns anos, ser eu a levar pela mão outra criança. Era sinal que tinha realizado o meu sonho», referiu.