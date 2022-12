O fim dos anos civis são, naturalmente, períodos de balanços ou para refletir. Depois de Sérgio Conceição, também Otávio passou em revista o ano de 2022.



O internacional português considerou o ano que agora finda como «o mais especial tanto pessoal como profissionalmente» e lembrou as conquistas ao serviço do FC Porto e a participação com as cores de Portugal num Campeonato do Mundo.



«2022 sem dúvidas o ano mais especial da minha vida, tanto pessoal como profissionalmente. Casei e fiz a melhor escolha da minha vida. No FC Porto fizemos um triplete com os títulos da Liga Portuguesa, Taça de Portugal e a Supertaça. Conseguir fazer parte da Seleção Portuguesa e realizar um sonho de jogar um Mundial. E por último, conquistei um Dragão de Ouro que tanto almejava, só tenho que agradecer a Deus pela saúde e por poder fazer o que eu mais amo que é jogar futebol. Que 2023 seja um ano tão bom ou ainda melhor, vamos por mais!», escreveu, nas redes sociais.