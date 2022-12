Sérgio Conceição fez um balanço deste ano 2022, no qual conduziu o FC Porto à conquista da dobradinha e da Supertaça Cândido de Oliveira. O técnico dos dragões este foi «um ano especial» que serviu «para quebrar qualquer dúvida sobre quem é a melhor equipa em Portugal».



«2022 foi um ano especial. O meu quinto ano como treinador do @fcporto, que coincidiu com a nossa nona dobradinha. Ainda ganhámos a Supertaça para quebrar qualquer dúvida sobre quem é a melhor equipa em Portugal. Foi um ano de aprendizagem e desafio, de trabalhar sempre no limite. Ganhámos muito, errámos também, mantendo sempre a convicção de que chegaríamos, e que chegaremos, onde queremos. Quero agradecer à minha família por todo o apoio, por partilhar da minha crença de que o sacrifico vale a pena. Desejo a todos um 2023 com muita saúde, sucesso, amor e paz!», escreveu numa publicação nas redes sociais.

Desde que chegou ao Dragão, Conceição conquistou oito títulos: três Supertaças, três campeonatos e duas Taças de Portugal.