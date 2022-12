Depois do triunfo sobre o Arouca (5-1), esta quinta-feira, o plantel do FC Porto festejou no Dragão o 85.º aniversário do presidente do clube, Jorge Nuno Pinto da Costa.

Os jogadores e a equipa técnica reuniram-se para o corte do bolo do dirigente portista e até houve espaço para um copo de champanhe.

«Disse ao mister que o meu dia de aniversário só começava a partir das 23 horas… depois de a equipa ganhar», afirmou Pinto da Costa aos órgãos de comunicação do clube.

«O que mais significou para mim neste dia foi termos vencido os três jogos: basquetebol, FC Porto B e agora contra o Arouca. Foram os melhores presentes que recebi», disse ainda.

Nas imagens partilhadas pelo FC Porto, que pode ver na galeria associada, é possível notar a proximidade do presidente dos dragões com Sérgio Conceição e com o capitão Pepe.