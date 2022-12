A eleição do onze de 2022 foi um exercício particularmente difícil e resulta de um equilíbrio entre o final da última temporada que consagrou o FC Porto como campeão nacional e o arranque da temporada 2022/23 com um renovado Benfica a dar cartas na nova edição da Liga.

Entre os jogadores que saíram no mercado de verão e os que, entretanto, chegaram, demos mais relevo aos que mantiveram um nível elevado ao longo de todo o ano na liga portuguesa, mas com algumas exceções incontornáveis, como são os casos mais evidentes de Vitinha, que no verão trocou o FC Porto pelo Paris Saint-Germain, e, em sentido contrário, de Enzo Fernández, pela forma rápida como se adaptou ao Benfica e ao campeonato português em pouco mais de cinco meses.

O campeão FC Porto é, naturalmente, o clube mais representado neste onze, até porque a equipa comandada por Sérgio Conceição conquistou três títulos nacionais em 2022. A 14 maio, a equipa do Dragão confirmou a conquista do título 2021/22 e uma semana depois venceu também a Taça de Portugal, com uma vitória sobre o Tondela (3-1) que voltou a bater, já em julho, na conquista da Supertaça (3-0).

Os campeões, atualmente no segundo lugar da Liga, contam com cinco jogadores neste onze, quatro deles ainda no atual plantel, aos quais se juntam três do Benfica, dois do Sporting e um do Sp. Braga.

De fora desta equipa de luxo ficaram alguns jogadores que deixaram ou ainda estão a deixar marca no futebol português, mas que merecem uma menção honrosa pelo que fizeram no último ano.

Entre os que saíram, além de Vitinha (PSG), não podemos esquecer os contributos de jogadores como Mbemba (Marselha), Pablo Sarabia (PSG), João Palhinha (Fulham), Fábio Vieira (Arsenal), Matheus Nunes (Wolverhampton) e, sobretudo, Darwin Nuñez (Liverpool) que, com 32 golos na época, marcou metade deles já este ano.

Entre os que chegaram ou que se estão a afirmar agora nesta nova época, além de Enzo Fernández (Benfica), temos também de referir os nomes dos companheiros António Silva, Alexander Bah e Gonçalo Ramos. Entraram tarde em 2022, mas, por este andar, estarão certamente no onze de 2023.

