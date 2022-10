Pepe vai estar fora de ação quatro a seis semanas. O central, como o FC Porto avançou no site oficial, tem uma entorse no joelho esquerdo, com lesão ligamentar, mas que não chega a ser rotura, pelo que a recuperação não será tão longa como em outros casos semelhantes.

Recorde-se que Portugal vai avançar com a lista de convocados para a FIFA mais ou menos daqui a um mês a partir desta data. O que significa que a recuperação de Pepe vai bater com um período de tempo que vai da data para divulgar convocados até ao início da prova.

Assim sendo, Pepe vai falhar pelo menos oito jogos do FC Porto: com o Portimonense, o Benfica, o Santa Clara e o Paços Ferreira, para a Liga, com o Bayer Leverkusen, o Brugge e o At. Madrid, para a Liga dos Campeões, e com o Anadia, para a Taça de Portugal.

Em dúvida estará a partida de 13 de novembro, frente ao Boavista, para a Liga, e obviamente o Mundial 2022, no Qatar.