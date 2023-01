Pepe foi a principal ausência no treino do FC Porto, desta quarta-feira.



Segundo informam os campeões nacionais, o internacional português encontra-se em fase de recuperação depois de ter tido alta na sequência da operação cirúrgica a que foi submetido na última terça-feira.



Além do central, Evanilson e Meixedo fizeram apenas tratamento e não estiveram às ordens de Conceição na preparação para o jogo do próximo sábado (20h30) frente ao Casa Pia, no Jamor. Quem está mais perto da recuperação plena é Zaidu: o nigeriano fez treino condicionado.



Roko Runje, guarda-redes da equipa B, integrou novamente o treino da equipa principal.



O FC Porto tem novo treino agendado para as 10h30 de quinta-feira.