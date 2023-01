Pepe foi submetido a uma intervenção cirúrgica no antebraço esquerdo, informou o FC Porto.



Na nota publicada no site oficial, os dragões referem que a operação, que decorreu no Hospital Santa Maria, pretendeu «melhorar a consolidação óssea da fratura do cúbito» sofrida pelo central no último jogo de Portugal no Mundial 2022 frente a Marrocos.

Nos últimos dois dias, o defesa de 39 anos treinou integrado com a restante equipa ainda que de forma condicionada, de acordo com os campeões nacionais.



O próximo jogo do FC Porto é contra o Casa Pia, às 20h30, do próximo sábado.