A petição pública para a destituição de Fernando Madureira, líder dos Super Dragões, como sócio do FC Porto, foi cancelada, a pedido do autor, que alegou «motivos de segurança», segundo revela a plataforma online.

No entanto, em menos de 24 horas, a petição acumulou mais de 12 mil assinaturas (12.206), desde o momento da sua criação, no dia seguinte aos incidentes que se verificaram na Assembleia Geral do clube, que acabou por ser suspensa.