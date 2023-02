O FC Porto prosseguiu, esta sexta-feira, a preparação para o Clássico contra o Sporting, da 20.ª jornada da Liga.



Na sessão matinal Sérgio Conceição não pôde contar com sete jogadores lesionados. Segundo a informação disponibilizada no site dos azuis e brancos, Meixedo, Fábio Cardoso, Wendell, Eustáquio, Otávio, Veron e Evanilson fizeram apenas tratamento às respetivas lesões.



Por sua vez, Vasco Sousa, médio que pertence à equipa B, voltou a treinar com o conjunto principal.



Os campeões nacioais voltam a treinar, este sábado às 10h30 no Olival. Hora e meia depois, Conceição vai fazer a antevisão ao Clássico, agendado para as 18h00 do próximo domingo, em Alvalade.