Evanilson e Fábio Cardoso são os mais recentes nomes no boletim clínico do FC Porto.



O avançado brasileiro sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda na partida contra o Académico de Viseu enquanto o defesa tem uma lesão muscular no gémeo esquerdo, informam os dragões.



A nota referente ao treino desta quarta-feira, o primeiro com vista ao Clássico contra o Sporting, refere ainda que Wendell, Eustáquio, Veron, Otávio e Meixedo fizeram apenas tratamento. Por sua vez, Vasco Sousa voltou a trabalhar às ordens de Conceição.



Os campeões nacionais voltam ao trabalho esta sexta-feira, às 10h30, no Olival. O Clássico entre Sporting e FC Porto joga-se no próximo domingo, às 18h00, em Alvalade.