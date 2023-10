Após a derrota frente ao Barcelona (0-1), para a Liga dos Campeões, o FC Porto iniciou nesta quinta-feira a preparação para mais um duelo no Estádio do Dragão, desta feita com o Portimonense, para a Liga portuguesa.

O jogo, referente à 8,ª jornada do campeonato, realiza-se no próximo domingo, a partir das 18h00.

Pepe, Marcano, Zaidu e Veron são as baixas na equipa portista, em regime de tratamento. Evanilson regressou à competição frente ao Barça e saiu do boletim clínico.

Zé Pedro, defesa-central do FC Porto B, continua a treinar com o plantel principal.