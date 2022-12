Depois da folga no dia de Natal, o FC Porto voltou aos treinos com vista à preparação para o jogo contra o Arouca, da 14.ª jornada da Liga.



Sérgio Conceição chamou Roko Runje, guardião da equipa B, à sessão matinal desta segunda-feira. Em sentido contrário, Zaidu treinou de forma condicionada enquanto Eustáquio, Pepe, Meixedo e Evanilson fizeram apenas tratamento.



Os campeões nacionais voltam a treinar esta terça-feira, às 10h30, no Olival. Hora e meia depois, Sérgio Conceição vai fazer a antevisão ao jogo contra o Arouca, agendado para as 21h15 da próxima quarta-feira.