O FC Porto voltou a treinar esta manhã no centro de estágios do Olival, em Vila Nova de Gaia, na preparação para a receção ao Arouca, da 14.ª jornada da Liga.

Zaidu acelera a recuperação e fez treino condicionado pelo segundo dia seguido.

Sérgio Conceição teve quatro indisponíveis, já que Evanilson, Francisco Meixedo, Pepe e Eustaquio estiveram em tratamento às respetivas lesões.

O guarda-redes da equipa B Roko Runje voltou a trabalhar com a equipa orientada por Sérgio Conceição.



Os dragões não descansam nem na véspera de Natal, já que voltam ao trabalho na manhã deste sábado (10h30), no Olival.

A receção ao Arouca está agendada para as 21h15 de quarta-feira (Sport TV) no Estádio do Dragão.