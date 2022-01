Andrés Guardado, internacional mexicano do Betis, está convencido que o compatriota Tecatito Corona vai acabar por jogar no vizinho rival do Sevilha, comandado por Julen Lopetegui. O veterano médio de 35 anos conta, inclusive, que já indicações ao jogador do FC Porto sobre a cidade andaluza.

«Falei com ele no verão e já na altura sonhava com essa possibilidade. Falei-lhe da cidade, do que podia encontrar aqui. É um grande jogador que, infelizmente, vai jogar no nosso rival. Já tem um grande nível, mas pode dar um salto de qualidade nesta liga. Seria bonito poder defrontá-lo dérbi», destacou Guardado em declarações ao Canal Sur.

Corona, que foi titular no FC Porto, na passada quarta-feira, frente ao Vizela, termina contrato em junho e é um desejo antigo de Julen Lopetegui que, segundo adianta a imprensa espanhola, quer contar com o extremo de 29 anos já na janela de janeiro.

Guardado, de 35 anos, termina contrato com o Betis em junho, mas tem vontade de renovar por mais uma temporada. «Estou muito orgulhoso. Na minha cabeça quero continuar a jogar ao mais alto nível. Vem aí um Mundial e a minha ilusão é estar lá. O Betis é a minha primeira opção, mas isso não depende só de mim. Ainda não falaram comigo. Seria uma honra continuar aqui», comentou ainda Guardado.