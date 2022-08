Depois de uma lesão grave e uma época na sombra de Mbemba, Iván Marcano iniciou a temporada 2022/23 a um excelente nível. O defesa espanhol marcou dois golos nos dois primeiros jogos da Liga e agarrou, até ver, um lugar na equipa inicial de Sérgio Conceição.



Ora, o técnico dos dragões aproveitou a conferência de antevisão ao Clássico contra o Sporting, da terceira jornada da Liga, para elogiar o comportamento do jogador de 35 anos.



«Não gosto nada de rótulos. Às vezes colocam-se rótulos aos jogadores e aos treinadores que não correspondem à verdade. O David Carmo é um jogador do FC Porto, faz parte do grupo e está disponível. O Marcano está a treinar depois de uma travessia no deserto, com muito sofrimento e com espírito de sacrifício enorme. Há dois meses davam-no como acabado para o futebol. Tenho de ver o momentos dos jogadores, o que fazem durante a semana e escolher os dois melhores entre o Pepe, o Fábio Cardoso, o David Carmo, o Marcano e o João Marcelo. Cabe-me escolher, é o meu trabalho e pagam-me bem para o fazer», referiu.



Apesar de Conceição não ter revelado quem jogará, Pepe e Marcano foram a dupla de centrais utilizada nos três primeiros jogos da temporada. Recorde-se que David Carmo falhou a Supertaça, tal como Fábio Cardoso, e a primeira jornada da Liga por castigo.



O FC Porto-Sporting joga-se este sábado, às 20h30, no Dragão e vai ser apitado por Nuno Almeida.