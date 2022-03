Lewanilson. A alcunha começou quando Evanilson despontou no Fluminense e foi recuperada no FC Porto face à veia goleador do avançado em 2021/22: 18 golos em 37 jogos.



O internacional olímpico pelo Brasil assumiu que gosta da alcunha que lhe foi colocada.



«Gosto de Lewanilson. Desde o Fluminense que me colocaram essa alcunha. Agora alguns adeptos do FC Porto também me tratam assim. O Lewandowski é uma grande referência na minha posição e é um grande jogador. Fico feliz pela alcunha de Lewanilson», referiu, num excerto de uma entrevista a uma casa de apostas que foi divulgado esta quinta-feira.



Os dragões recrutaram Evanilson ao emblema carioca em 2020/21 e depois de um ano em que marcou apenas quatro golos em 21 jogos, o atacante de 22 anos assumiu-se como peça fundamental na equipa de Sérgio Conceição.