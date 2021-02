Wilson Manafá, defesa do FC Porto, em declarações à Sport TV, depois do empate diante do Sp. Braga (2-2), na Pedreira, em jogo da 18.ª jornada da Liga:

[Como é que o FC Porto perdeu o controlo do jogo depois de estar a vencer por 2-0?]

- É complicado falar sobre isso. Tínhamos o jogo controlado, mas sofremos dois golos por falta de concentração nos últimos minutos. Temos de aguentar o resultado até ao fim, estávamos bem no jogo, mas são coisas que acontecem. Temos de melhorar nesse aspeto, mas ainda há muito campeonato.

[Mesmo com dez o FC Porto parecia equilibrado]

- Foram dois momentos de desconcentração da nossa equipa. O Sp. Braga começou a forçar muito o jogo por fora e foram dois golos por falta de concentração. Obviamente que estamos frustrados com este resultado.

[Estes pontos perdidos podem comprometer a luta pelo primeiro lugar?]

- Ainda há muito campeonato, começou agora a segunda volta, ainda há muito campeonato pela frente, por isso vamos à luta como nos caracteriza.