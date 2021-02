A segunda volta da Liga iniciou-se com um duelo intenso a norte entre Sp. Braga e FC Porto na pedreira. O FC Porto esteve a vencer por duas bolas a zero, mas jogou em inferioridade numérica na última meia hora e viu o Sp. Braga chegar ao empate quando passavam quatro minutos para lá dos 90 (2-2).

Embate que teve de tudo um pouco, sobrando Gaitán como o herói dos guerreiros, estreando-se a marcar na Liga com um tento saboroso. O primeiro do Braga foi apontado por Fransérgio ao minuto 87, assinando-se um final e jogo fatídico para os dragões, que empatam pelo segundo jogo consecutivo, podendo ver a margem para o primeiro lugar ser ampliada.

Num embate considerado de “seis pontos” por Sérgio Conceição, o técnico portista fez regressar ao onze a artilharia pesada incluindo Corona, Luís Díaz e Marega no ataque azul e branco na pedreira após o nulo frente ao Belenenses. Com um ciclo intenso de jogos, Carvalhal também operou várias mexidas no Sp. Braga comparativamente com o triunfo caseiro.

De um amarro se desamarrou o jogo

A verdade é que Sp. Braga e FC Porto iniciaram o jogo com uma forte preocupação tática, cientes da importância que este primeiro jogo da segunda volta poderia ter na tabela classificativa.

Foi por isso notório que a estratégia se sobrepôs ao talento e a intenção de precaver o erro foi mais forte do que a ousadia de querer mais. Cruzamento aqui, remate bloqueado ali, o embate começou de forma aberta, mas muito amarrado.

Foi precisamente num lance em que Tormena amarrou Marega na área que o embate se começou a desamarrar. Naquela que foi, provavelmente, a melhor jogada do primeiro tempo, com o FC Porto a penetrar em combinação na área adversária, Soares Diaz sancionou um agarrão ao atacante maliano do FC Porto após consultar as imagens por aconselhamento do VAR.

Da marca dos onze metros, Sérgio Oliveira não desperdiçou e bateu Matheus, relançando-se como melhor marcador do FC Porto esta temporada ao assinar o seu 13.º golo com um remate forte e colocado.

Tranquilidade, expulsão e empate nos descontos

Foi bem mais movimentada a segunda metade do encontro, tendo Corona no epicentro numa primeira fase. O mexicano fabricou o segundo golo do FC Porto, mas foi expulso e deixou os azuis e brancos a jogar reduzidos a dez unidades na última meia hora. Dois lances em que disputou a bola de forma mais rude valeram-lhe o duplo amarelo.

Antes disso, o Sp. Braga apresentou-se das cabines disposto a lutar pelo resultado, ameaçando encostar o FC Porto à sua área. Corona desfez a situação com um rasgo pela esquerda, a deixar Tormena para trás, cruzando na linha de fundo para o golo de Taremi. Não quis ficar atrás de Sérgio Oliveira, apontando também ele o 13.º golo da sua conta pessoal.

Pouco depois disse Corona foi, então expulso, permitindo ao Sp. Braga dominar a última meia hora, tentando reentrar na discussão do jogo. Não só entraram na discussão do jogo como garantiram um ponto de forma hercúlea.

Enorme crença dos guerreiros, espírito a toda a prova a não aceitar a derrota. Estavam em vantagem numérica, é certo, mas vergaram o campeão nacional sem receios e de peito feito. Fransérgio bateu Marchesín num primeiro momento com um remate fortíssimo, nos descontos Gaitán fez o tal golo que valeu o empate. Passe de Piazon, para o argentino se estrear a marcar na Liga.

Empate no «primeiro round» entre Sp. Braga e FC Porto. Quarta-feira há mais, no mesmo palco, desta feita a contar para a Taça de Portugal.