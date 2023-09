Iván Marcano, jogador do FC Porto, em declarações aos jornalistas após o jogo com o Arouca no Estádio do Dragão (1-1):

«Foi um jogo difícil desde o princípio. Eles estavam com um bloco muito baixo, com cinco defesas e às vezes sete. Foi difícil entrar. Tivemos algumas ocasiões na primeira parte e muitas ocasiões na segunda.

Numa jogada eles fizeram golo e depois foi mais difícil. O árbitro deu 17 minutos, mas houve antijogo nos 90 minutos.»

[Falta concentração à equipa pelo facto de sofrer quase sempre primeiro?]

«Não acho que seja concentração. os adversários estão a ter poucas oportunidades, mas quando chegam, marcam. Temos de olhar para isso e melhorar. É isso que vamos fazer.

A equipa tem alma, tem coração. Nos minutos finais está cansada, mas conseguimos fazer golos. Hoje falhámos um penálti e tivemos várias ocasiões. Mas é melhor chegar a esses minutos com o jogo resolvido.»

[De que forma a paragem pode ser importante para o FC Porto melhorar e voltar a ser a equipa que costumava ser?]

«Vai ser boa para que os jogadores contratados tenham tempo para trabalhar, para estarem mais integrados e perceberem como trabalhamos. De certeza que vamos melhorar.»