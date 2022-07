Pepê foi o porta-voz do FC Porto esta segunda-feira. No entanto, a entrevista do brasileiro aos meios de comunicação do clube não foi fácil, visto que os colegas de equipa, nomeadamente João Marcelo, Rodrigo Conceição, Otávio, Galeno e, sobretudo, Evanilson decidiram brincar com o companheiro.



«O mundo dá muitas voltas», disse o avançado brasileiro a Pepê, lembrando outras ocasiões em que os papéis estava invertidos.



No final da entrevista apareceram Otávio e Zaidu, este último com a máquina fotográfica para registar o momento. Ora veja: