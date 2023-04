O FC Porto venceu o Boavista, este domingo. Porém, não conseguiu recuperar terreno para o líder Benfica, que tmabém ganhou, nem se afastar do Sp. Braga, terceiro colocado que goleou o Portimonense.



A vitória teve, por isso, um sabor agridoce? Conceição responde.



«Isso não tem de tirar o foco ou dar mais motivação para os jogos. Temos de pensar em nós. Não dependemos de nós para sermos campeões, se ainda vamos pensar nos adversários, estamos mesmo mal. Temos de focar no trabalho diário para conseguirmos os nossos resultados», atirou.



O técnico garantiu ainda que a equipa não sentiu «ansiedade» no dérbi da Invicta e deu o exemplo do jogo na Luz.



«A ansiedade não tem de existir. Fomos à Luz e fizemos um jogo com carácter. Começámos a perder, estivemos a 13 pontos e acabámos a sete. As dificuldades dos jogos são normais. Jogamos contra adversários com qualidade, que têm bons jogadores. A pressão em clubes como o FC Porto existe desde o primeiro dia e os jogadores de clubes desta dimensão têm de saber conviver com isso», frisou.