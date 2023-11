Sérgio Conceição surge colocado no nono lugar de uma lista dos dez melhores treinadores do futebol europeu, numa análise da plataforma TransferRoom.

Para chegar a esta classificação, a TransferRoom analisou várias métricas-chave, entre as quais a experiência da gestão anterior, a influência no desempenho da equipa e o dinheiro gasto em transferências.

Ora nesta classificação dos melhores treinadores, o primeiro lugar é ocupado por Pep Guardiola: o técnico do Manchester City obteve um rating de 97,6 em 100 pontos possíveis. Seguem-se Jurgen Klopp (Liverpool) e Luís Enrique (PSG), que fecha o pódio.

Sérgio Conceição é então o único português do top-10, no nono posto, à frente de Stefano Pioli (Milan) e atrás de Simone Inzaghi (Inter Milão), sendo também o único treinador entre os dez melhores do futebol europeu que chega de fora da Big-5.

A TransferRoom, plataforma lançada em 2017 e que promove o contacto entre clubes, jogadores e agentes, sendo atualmente utilizada por mais de 650 clubes de 100 ligas em 60 países, analisou também os treinadores de outros continentes, voltando a destacar nomes portugueses.

No futebol do continente americano, por exemplo, Abel Ferreira é o líder do ranking: o treinador do Palmeiras soma 87,4 pontos. Pedro Caixinha (RB Bragantino), arrecadou 81,4 pontos e surge assim no sétimo posto, de uma lista tem também Luiz Felipe Scolari, treinador do Atlético Mineiro, no quinto lugar.

No resto do mundo, Jorge Jesus é o mais bem classificado: o treinador do Al-Hilal arrecada 86,4 pontos, surgindo à frente de Luís Castro, do Al-Nassr, que é terceiro com 80,7 pontos. Já Pedro Martins, do Al-Gharafa, e Leonardo Jardim, Al-Rayyan, ocupam a 6.ª e 7.ª posições.