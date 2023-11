Ao longo dos últimos dias, o FC Porto promoveu uma votação junto dos adeptos azuis e brancos para determinar o melhor golo da história do Estádio do Dragão, a propósito do 20.º aniversário do recinto.

Os golos de Kelvin e Radamel Falcao, ambos frente ao Benfica, chegaram à final.

No duelo decisivo, o remate cruzado do brasileiro reuniu a preferência dos adeptos votantes nas redes sociais do clube, superando o calcanhar acrobático do colombiano.

Concorda com a decisão?