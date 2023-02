Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, em declarações à Sport TV, depois da derrota diante do Gil Vicente (1-2), em pleno Estádio do Dragão, em jogo da 22.ª jornada da Liga. O treinador respondeu apenas a uma questão.

- Saio com sensações negativas, ou seja, entrámos bem no jogo, tivemos um golo anulado logo no início, fizemos um golo, tivemos uma bola na trave e uma ocasião do Pepê em cima da linha de golo. Ou seja, tivemos quatro ocasiões em que podíamos matar o jogo nos primeiros 25 minutos.

- Perto da meia-hora, o Gil Vicente faz um golo com alguns erros defensivos nossos, depois foi uma sucessão de situações negativas acabar a primeira parte, com a expulsão do João [Mário].

- Ajustamo-nos na segunda parte, ao intervalo, para mesmo em inferioridade numérica, ir à procura do resultado e ganhar o jogo. O Gil teve muitas abordagens ao nosso terço defensivo, mas sem criar grande perigo. Nós, em termos de remates, rematámos muito, fizemos um golo que foi anulado por trinta centímetros, ou seja, os jogadores deram tudo o que tinham para dar. O publico também deu tudo, sempre a apoiar do princípio ao fim. Não mereciam, querem ganhar, como eu e o grupo de trabalho.

- Foi uma noite em que tudo saiu ao contrário. Na minha opinião, nos lances dúbios e importantes do jogo, houve muito rigor e visualização, que acho muito bem, mas tem de ser para as duas equipas.