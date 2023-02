Daniel Sousa, treinador do Gil Vicente, na flash interview à Sport Tv, após a vitória em casa do FC Porto, por 2-1, na 22.ª jornada da Liga:

«[Onde residiram os méritos do Gil Vicente para esta vitória?] Foi no crer dos jogadores. Esta vitória é totalmente deles, do sacrifício, do trabalho que têm feito até agora e que se paga com estes resultados e com esta vitória, que é muito especial por ser contra um dos candidatos ao título, por ser uma das primeiras derrotas do FC Porto em casa. Há todo um conjunto de fatores, mas não deixam de ser só três pontos. O jogo mais importante é já o da próxima semana. No fim, são só três pontos. Agora, há que saborear um bocadinho esta vitória.

[Em que momento a equipa dá o clique para começar a incomodar o FC Porto, depois da má entrada?] Sabíamos que ia ser um FC Porto de orgulho ferido e entrou com muita intensidade, estávamos preparados para aquela saída de bola, mas entrámos intranquilos, por causo do estádio que também ajuda a equipa do FC Porto a ir para a frente. Depois, conseguimos estabilizar e, a partir daí, começámos a encontrar as soluções que normalmente procuramos no jogo.

[Frente a nove, alguns jogadores do Gil queriam ir para a frente e outros serenar o jogo] Serve de aprendizagem. Vir ao Dragão e estando em vantagem numérica, temos de saber como a gerir. Queríamos atacar e concluir mais jogadas, era o que estava a pedir. Houve um momento em que uns queriam acelerar e outros acalmar. Serve de aprendizagem. Jogando no Estádio do Dragão, sabemos que podem criar perigo a qualquer momento. Tínhamos todas as vantagens e podíamos ter corrido alguns riscos, não os corremos. Apesar de tudo, acho que gerimos bem o jogo.

[Triunfo inédito em casa do FC Porto. O que significa?] Significam três pontos muito importantes, precisamos muitos destes pontos, é a consolidação desse trabalho que temos feito. Os três pontos é o que me interessa.»