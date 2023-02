Dois golos anulados, duas expulsões e um penálti contra o FC Porto, bolas nos ferros, público à beira de um ataque de nervos… O jogo da 22.ª jornada deu galo para o dragão e valeu ao Gil Vicente a primeira vitória da sua história no reduto portista – ao fim de 26 derrotas e um empate.

O auto da barca dos infernos para os campeões nacionais. Ou um golpe de teatro em três atos.

Ato I: dragão dominador

Na primeira jogada a bola já entrava nas redes dos minhotos. A posição irregular invalidou o golo a Taremi, que viria de facto a marcar logo a seguir, ao quarto minuto.

Conceição apresentou um 4-2-3-1 com Namaso na frente e Taremi descaído sobre a esquerda, com Otávio e Pepê também nas costas do avançado inglês que substituiu o lesionado Galeno. Eustaquio e Wendell também entraram no onze para os lugares de Grujic e Zaidu. E a verdade é que o FC Porto entrou claramente por cima.

Aos 9m, Pepê falhava de forma inacreditável um golo cantado na cara de Andrew e aos 18m Namaso disparou à barra.

Antevia-se para os campeões nacionais um jogo aparentemente mais fácil do que a receção ao Rio Ave há uma semana. Puro engano.

A partir daí, a roda começou a desandar para a equipa de Sérgio Conceição.

Ato II: gilistas cantam de galo

A expulsão de João Mário, após alerta do VAR, acaba por mudar o rumo do jogo. Mas isso só acontece aos 35m. Antes disso, já Navarro – esse mesmo que na próxima época deverá jogar de Dragão ao peito – apareceu oportuno na área a empatar após um cruzamento açucarado de Zé Carlos. Entretanto, aos 40m, Murilo, a romper com facilidade a defensiva portista, atirou à barra.

O que se seguiu foi a descida aos infernos dos dragões. Minuto 43m, Uribe faz falta sobre Murilo e vê amarelo. Minuto 45m, Uribe não vê amarelo, mas faz penálti sobre Boselli, que Murilo converte, fazendo a reviravolta antes do intervalo.

Já agora, minuto 52m, Uribe tem uma entrada imprudente sobre Zé Carlos e vê o segundo amarelo e deixa o FC Porto a jogar com menos dois.

Nove contra onze. Não era isto que Conceição esperava quando ao intervalo lançou Zaidu e Gonçalo Borges para os lugares do desconcentrado Wendell e de Namaso, sacrificado em função das circunstâncias.

Ato III: festa minhota no aniversário de Pepe

Com um golo de vantagem e mais dois elementos em campo, a equipa de Daniel Sousa só tinha de gerir durante cerca de 40 minutos e conservar o resultado.

Pois bem, ora foi nessa tarefa que o Gil Vicente demonstrou mais dificuldades. O FC Porto não se limitou a recolher e a deixar o tempo passar. E acabou até por fazer o estádio explodir de alegria, quando aos 68m Eustaquio introduziu a bola na baliza de Andrew. Falso alarme. De novo. Lance invalidado por fora de jogo. Haveria o FC Porto de demonstrar atitude, raça, enfim, traços distintivos de qualquer equipa de Conceição.

O marcador não haveria de mexer e história não havia, porém, de ter final diferente. No dia do 40.º aniversário de Pepe, houve uma inédita festa minhota no Dragão. O FC Porto fica a oito pontos do líder Benfica e complica muito as contas da candidatura ao título, podendo ainda voltar ao terceiro lugar nesta jornada, caso o Sp. Braga vença esta segunda-feira em casa do rival Vitória no dérbi minhoto.

Baixou o pano no Dragão e no final cantou-se os parabéns a Pepe. E desfraldou-se uma tarja nas bancadas: «Parabéns, capitão. 40 anos disto!» Então, os jogadores do FC Porto ouviram do seu público um monumental aplauso e sonoros gritos de incentivo, como nas noites das maiores vitórias.