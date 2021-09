O Sporting anunciou esta sexta-feira que ainda tem 1700 bilhetes para colocar à venda no sábado, dia do clássico com o FC Porto. A venda dos ingressos estará disponível no site oficial do Sporting e nas bilheteiras de Alvalade, a partir das 10 horas.

Recorde-se que o clássico com o FC Porto começa às 20.30 horas.

Bilhetes disponíveis:

CATEGORIA 1 | Sócio €50 ou Adepto €80

CATEGORIA 2 | Sócio €45 ou Adepto €75

CATEGORIA 3 | Sócio €40 ou Adepto €70

CATEGORIA 4 | Sócio €35 ou Adepto €65