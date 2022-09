Mehdi Taremi foi a figura da goleada do FC Porto ao Sporting de Braga. Apesar do protagonismo no triunfo dos campeões nacionais, o internacional iraniano não celebrou os golos dos colegas e justificou a decisão com a situação que se vive atualmente no Irão.



«Estou feliz pelo lado do FC Porto, vencemos. Mas, pelo que está a acontecer no Irão não podia festejar os golos. Não podia por respeito ao meu povo. Estou cá por causa deles também», referiu, em declarações ao Porto Canal.



«Foi um bom jogo. Tivemos as melhores ocasiões e fizemos um bom trabalho. Felizmente conseguimos a vitória. É sempre extraordinário jogar no Dragão. Os nossos adeptos são fantásticos. São a nossa motivação», acrescentou ainda.