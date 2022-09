A conferência de imprensa de Sérgio Conceição de antevisão ao jogo contra o Sporting de Braga, da oitava jornada da Liga, começou com mais de um quarto de hora de atraso. O técnico do FC Porto pediu desculpas pelo sucedido e apresentou duas justificações.



Dois motivos: tivemos à espera do Uribe que chegou atrasado porque veip do aeroporto para aqui e o nosso fisiologista teve um discurso de 20m, exageríssimo, faz anos hoje e alongou-se nas palavras.



«Tivemos de estar à espera e a conferência atrasou, peço desculpa por isso. Estivemos à espera do Uribe que veio do aeroporto para aqui e depois por causa do nosso fisiologista, o Eduardo, que teve um discurso quase de 20 minutos, uma coisa exageradíssima. Ele faz anos hoje, emocionou-se e alongou-se um bocadinho nas palavras», explicou, entre risos.



Os campeões nacionais perderam com o Club Brugge no Dragão (4-0) para a Liga dos Campeões e empataram na visita ao António Coimbra da Mota (1-1). Conceição não fugiu à questão acerca do mau momento do FC Porto e frisou que a equipa tem de se agarrar ao trabalho para dar a volta ao ciclo negativo.



«Temos de nos agarrar ao trabalho. Perdemos em Vila do Conde, mas se na segunda parte tivéssemos feito sete ou oito golos, estaríamos aqui a falar de uma reviravolta fantástica. A nossa primeira parte foi horrível, a pior desde sempre. Na Liga dos Campeões houve um mau resultado no pior jogo desde que estou aqui. O jogo de Vila do Conde, ainda assim, não foi um mau jogo no seu todo. Criámos muitas situações e fizemos algumas coisas boas. Em dez jogos dificilmente o adversário vai marcar três golos em três remates. Mas nós temos de estar atentos e não permitir que o oponente finalize essas ações no nosso terço defensivo como fez em Vila do Conde. Com o Club Brugge fizemos um jogo mau em todos os sentidos», começou por dizer acerca do tema.



«Demos uma boa resposta e tentámos contra o Estoril. Não temos entrado bem nos jogos, isso é uma realidade. Tem que ver com o trabalho, com uma ou outra mudança, com jogadores que têm a sua história e é uma história diferente de um clube que tem de estar sempre no máximo. Isso é uma situação que é trabalhada. Não é de um momento para o outro que conseguimos mudar carácter de um ou outro jogador que precisa do tempo de adaptação. Há alguns factores que nos podem levar a pensar nesse sentido e outros ligados ao meu trabalho. Estamos a trabalhar no sentido de minimizar factores que possam ser inlfuentes para a equipa dar uma resposta diferente da que deu nas últimas semanas», analisou.



O FC Porto-Sp. Braga joga-se esta sexta-feira, às 21h15, no Dragão.