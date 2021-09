Carlos Valderrama, uma das maiores referências do futebol colombiano, não tem dúvidas em eleger Luis Díaz como o melhor jogador colombiano da atualidade. O antigo internacional destaca o jogador do FC Porto como um dos melhores da última edição da Copa América e grande esperança para a Colômbia no Mundial2022.

«Sem dúvida, Luis Díaz é o melhor colombiano do momento. Si senhor, se o Messi não estivesse [na Copa América] tinham de dar o prémio a ele. O Messi jogou muito bem e a Argentina acabou por ser campeã. Mas a nossa figura foi Luis Díaz e não sou só eu que o digo, onde queres que vás perguntam pelo Díaz», atirou Valderrama numa conversa com o blog desportivo «Blu Radio».

No mesmo sentido, Valderrama, que se distinguia em campo pela farta cabeleira, que ainda hoje mantém, deixou um conselho ao internacional colombiano do FC Porto. «Tem de aproveitar o momento para ir ao Mundial, os jogadores vivem de momentos e este momento é dele. No Junior Barranquilla jogava bem, mas não marcava golos, agora é goleador. Os jogadores vão aprendendo, há que aproveitar», referiu.

Valderrama destacou ainda o estilo que Luis Díaz exibe nos relvados. «Isso é natural, ninguém lhe ensinou, na rua já fazia o mesmo, agora faz jogando como profissional, não perdeu essa faculdade, vai evoluindo enquanto joga profissionalmente. Já joga com um toque, dois toques, isso foi ele que aprendeu. É um jogador que nos pode levar ao Mundial», destacou ainda Valerrama.