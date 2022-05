Zaidu foi o herói improvável do FC Porto na Luz. O internacional nigeriano anotou o golo portista no Clássico contra o Benfica, confirmando a vitória e a conquista do título de campeão nacional.



Depois de ter decidido o jogo, o lateral-esquerdo aproveitou a viagem de regresso à Invicta para dormir, alheio à festa que os colegas faziam no autocarro. Foi Otávio, um dos mais animados, quem acordou o defesa.



«Ó Zaidu, acorda! Fizeste o golo do título e agora estás a dormir? Acorda!», disse-lhe o internacional português.



Com um sorriso no rosto, Zaidu explicou ao colega de equipa que estava com sono e deixou uma palavra aos adeptos. «Somos campeões! Obrigado pelo apoio. Somos campeões, Otávio. Somos grandes!», atirou.



