Um gesto de Sérgio Conceição no final do encontro em Moreira de Cónegos está a tornar-se viral.



Após a difícil vitória do FC Porto (0-1), que conservou desta forma a vantagem de seis pontos na frente da classificação, o treinador portista fez questão de procurar o símbolo do clube no casaco e apontar repetidamente para ele, em direção aos adeptos.



Depois desse movimento, Sérgio Conceição agradeceu o apoio azul e branco no reduto do Moreirense.



Ora veja: