Imediatamente após o jogo com o Estoril, os jogadores do FC Porto foram chamados um a um ao relvado e aplaudidos pelos adeptos. Depois de todos estarem no relvado, juntamente com todo o staff que trabalha diariamente com a equipa, foi entregue o troféu de campeão.

O momento mais esperado no Dragão, no fundo. Como capitão, Pepe foi o responsável por levantar o troféu de campeão.

Antes desse instante, porém, assistiu-se a um episódio caricato: o representante da empresa que patrocina a Liga queria ficar no centro do palco depois de entregar o troféu, mas os portistas, sobretudo Otávio e Sérgio Conceição, fizeram um compasso de espera e «pediram» ao responsável para sair do espaço, libertando o palco apenas para os novos campeões nacionais.



Veja o momento em que o FC Porto levanta o troféu de campeão: