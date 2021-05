Pepê ajudou o Grémio a sagrar-se tetracampeão gaúcho, após um empate frente ao rival Internacional (1-1), e não escondeu a emoção na provável despedida da Arena do clube, em Porto Alegre.



Logo após o final do encontro, em que brilhou com pormenores de qualidade, Pepê chorou abraçado a Jean Pyerre, com quem partilha o balneário desde as camadas jovens.



Depois, enquanto a equipa festejava a conquista do título, o reforço do FC Porto preferiu ficar sozinho. Pepê beijou o relvado, caminhou e sentou-se junto à linha lateral, olhando em redor sem conseguir conter as lágrimas.



«Antes de ele entrar no jogo, disse-lhe: 'Aproveita, porque talvez seja a última oportunidade que vais ter de jogar um Gre-Nal na tua carreira'. Sabemos que o futuro a Deus pertence, mas este é um jogo muito especial. Foi uma pena ele ter não feito o golo mas fez duas assistências que não foram aproveitadas. É um menino especial», salientou o técnico Tiago Nunes.

Veja a despedida emocionada de Pepê: