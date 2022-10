André Villas-Boas recordou esta sexta-feira a goleada do FC Porto ao Benfica, por 5-0, da temporada de 2010/11, no Estádio do Dragão, numa mensagem publicada nas redes sociais, em que o antigo treinador dos azuis-e-brancos deseja boa sorte à sua antiga equipa, sem mencionar o nome adversário.

Uma publicação com uma fotografia de Alvaro Pereira em destaque, com o uruguaio, com a camisola vestida ao contrário, com o número «5» em destaque. «FC PortoXVisitante, boa sorte FC Porto», escreveu o treinador numa story pulicada no Instagram.