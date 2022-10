É dia de clássico: o segundo da temporada para o FC Porto de Sérgio Conceição e o primeiro da época para o Benfica, do estreante Roger Schmidt neste tipo de jogos.

As duas equipas chegam à 10.ª jornada separadas por apenas três pontos. Os encarnados ainda não perderam qualquer jogo e são líderes com 25 pontos, enquanto os dragões estão no segundo posto, com 22. Apesar do bom arranque das águias, a história sorri aos portistas, que não perdem há mais de três anos com os rivais da Luz. A última derrota do FC Porto com o Benfica remonta a março de 2019, precisamente no Dragão.

Por outro lado, a equipa de Conceição atravessa o melhor período da temporada, vinda de cinco triunfos consecutivos e sem qualquer golo sofrido nas últimas quatro partidas.

O clássico na Invicta deverá ter alguns rostos novos, como António Silva, Enzo Fernández ou David Carmo.

Como o próprio treinador dos dragões admitiu, a principal «dor de cabeça» reside na posição de lateral-direito, já que João Mário ainda está em dúvida, assim como Galeno, destaque na vitória em Leverkusen.

Do lado encarnado, David Neres está recuperado e aponta à titularidade num onze que não deverá ter muitas surpresas.

O clássico no Dragão está marcado para as 20h15 e terá lotação esgotada. Poderá acompanhar tudo AO MINUTO no Maisfutebol.

Veja, na galeria associada, os onzes prováveis para o encontro desta sexta-feira, que abre a jornada 10 da Liga.