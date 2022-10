O treinador do Benfica, Roger Schmidt, considerou como «uma oportunidade» o jogo com o FC Porto, que se disputa no Dragão, a abrir a 10.ª jornada da Liga 2022/23.

«Antes de mais, é primeiro contra segundo, sexta-feira à noite e estádio cheio. É um jogo especial, é um competidor direto. Estamos ansiosos para o jogo, preparámos a semana muito bem e estamos prontos para lutar pelos três pontos», começou por dizer o treinador alemão.

Questionado sobre se o FC Porto estava mais pressionado, Schmidt concedeu que sim, devido à classificação.

«Estar três pontos à frente é melhor do que estar três pontos atrás. Se nós vencermos ficamos seis pontos à frente, portanto, vemos como uma oportunidade, mas não é decisivo, nem um terço de campeonato está jogado. Queremos estar focados no jogo, mostrar qualidade e vencer. Para eles, a jogar em casa, com três pontos atrás, têm um pouco mais de pressão», comentou.

Apesar da vantagem pontual dos encarnados, o foco está em ganhar, ainda que o alemão não descarte um empate, caso não seja possível vencer.

«Para nós é sempre igual, quando entramos em campo, queremos sempre ganhar. Seja neste jogo, seja contra o PSG, como na semana passada. Mas claro que se não for possível ganhar, então o empate é o melhor resultado que se pode conseguir. Jogamos para ganhar e depois logo se vê a história do jogo», rematou.

[artigo atualizado]