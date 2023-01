Sérgio Conceição tornou-se, na passada quarta-feira, no treinador com mais vitórias (216) ao comando do FC Porto, e foi felicitado por André Villas-Boas.



O antigo técnico dos dragões deixou uma mensagem para o atual através das redes sociais. «Uma vida de vitórias ao serviço do FC Porto. Parabéns, Sérgio Conceição.»



Com a goleada ao Arouca, numa partida dos oitavos de final da Taça de Portugal, Conceição superou o registo que pertencia a José Maria Pedroto.



