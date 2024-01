Atualmente ao serviço da Nigéria, a disputar a CAN 2023, Zaidu abordou diversos temas, como o futuro no FC Porto, a crença em ser voltar a ser campeão nacional e a admiração que tem por Sérgio Conceição e Pepe.



«Sérgio Conceição é uma pessoa incrível na minha vida. Nunca vou esquecê-lo. Estando no FC Porto ou na Nigéria, penso sempre nele e no que fez comigo. No futebol, penso nele como um pai», começou por dizer o lateral-esquerdo, em entrevista à Antena 1.



«Estou há quatro anos no FC Porto, já joguei várias vezes. Se não jogar agora, não vou dizer nada, porque é o treinador. Não é fácil escolher um onze para jogar, então, quando me escolhe, estou pronto para jogar. Se não me escolher, estou no banco e pronto para jogar. Se estiver na bancada também estou pronto para jogar», acrescentou.



Zaidu falou ainda sobre o seu contrato, garantindo que apesar de ver notícias acerca de uma possível saída, pensa em «cumprir o contrato até 2027» e que o clube ou o empresário não lhe disseram nada, frisando que «gosto muito do FC Porto, adoro».



Questionado acerca de Pepe, capitão de 40 anos dos azuis e brancos, o nigeriano teceu-lhe rasgados elogios. «É uma boa pessoa, é família. Estou há quatro anos com ele quase diariamente, pergunta-me sempre como estou e a minha família. Ele deixa-me muito feliz. Nunca vi um capitão como ele. Adoro-o e quero sempre continuar com ele», destacou.



Relativamente a David Carmo e à despromoção à equipa B do FC Porto, o nigeriano disse que era um assunto do passado e que nesta fase só pensa na seleção.



Por fim, o defesa de 26 anos afirmou ainda acreditar na possibilidade de ser campeão nacional. «O meu pensamento é que vamos melhorar e conseguir o que está pela frente. Acredito mesmo, porque temos tudo para ganhar», concluiu.