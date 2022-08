O Celta de Vigo anunciou nesta segunda-feira um princípio de acordo para contratar Augustín Marchesín, do FC Porto.

O clube espanhol revelou que o guarda-redes internacional argentino vai assinar contrato, mal realize os habituais exames médicos.

Nos dragões desde 2019, o guardião que foi contratado aos mexicanos do América foi titular nas duas primeiras épocas, mas perdeu o lugar para Diogo Costa na época passada.

Internacional argentino, Marchesín já tinha expressado o desejo de jogar com mais regularidade, de forma a aumentar as possibilidades de estar no Mundial, no final do ano.

𝐂𝐨𝐦𝐮𝐧𝐢𝐜𝐚𝐝𝐨: El #RCCelta y el @FCPorto alcanzan un principio de acuerdo para el traspaso de Agustín Marchesín. — RC Celta (@RCCelta) August 1, 2022

[artigo atualizado]