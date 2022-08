O presidente do Celta de Vigo, Carlos Mouriño, anunciou esta segunda-feira em conferência de imprensa, que já tem garantida a contratação de um guarda-redes e, apesar de não referir o nome, a imprensa espanhola escreve que se trata de Augustín Marchesín, do FC Porto.

O dirigente diz que o acordo com o reforço para a baliza está mesmo fechado e só falta assinar. «Vamos fazer oito contratações. Entendo a inquietação dos adeptos, mas a paciência tem-nos levado a bons resultados. De todas as primeiras opções que tínhamos, até ao dia de hoje conseguimos todas menos a do avançado centro. Todos os que estavam na lista que fizemos há dois meses como primeira opção, estão a chegar. Falta-nos concretizar a assinatura de Mingueza e do guarda-redes [Marchesín], que já estão os dois contratados», atirou o dirigente em conferência de imprensa.

Marchesín, de 34 anos, foi titular na Supertaça, frente ao Tondela, mas, em ano de Mundial, está determinado em sair da sombra de Diogo Costa e somar mais minutos ao longo da nova época.

Além de Mingueza e Marchesín, o Celta procura ainda um avançado. «Temos muitas esperanças que o Carles Perez também possa vir. Estamos à procura de um avançado que ainda não temos. Queríamos trazer dois avançados, mas isso vai depender do teto salarial da Liga. O nosso é de 68 milhões de euros e neste momento, com os que já trouxemos, já estamos no limite dos cem por cento», destacou ainda.

Veja a referência de Calos Mouriño a partir do minuto 17’40: