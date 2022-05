Marchesín, jogador do FC Porto, em declarações à Sport tv no relvado do Estádio do Dragão:

«[Titularidade de Diogo Costa] Temos um grupo de trabalho muito bom. O Diogo quando jogava sempre se comportou muito bem comigo, a mim toca-me apoiar. Estamos num grande clube e os nomes são o menos importante. Obviamente, é um ano de Mundial e obviamente dói-me muito a minha situação, não estou habituado a isto, mas trato de apoiar.»