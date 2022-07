O diretor para o futebol do Atlético Mineiro, Rodrigo Caetano, desmentiu que o FC Porto tenha feito qualquer oferta pelo médio Matías Zaracho, que nos últimos dias foi colocado na rota do Dragão.

«Não há nenhuma proposta, até hoje ninguém me procurou e se o FC Porto procurou alguém que não seja o Atlético, isso está errado», disse, em declarações à RTP.

O dirigente do Galo vincou ainda que o clube quer segurar o argentino. «Não temos ideias de vender. Se o FC Porto quiser consultar e fazer uma proposta... Hoje não tenho essa proposta, então não posso falar. A posição do Atlético é de não querer negociar o jogador, porque é muito importante. Estamos na luta pela liderança do Brasileirão e temos os quartos de final da Libertadores na próxima semana.»

Zaracho, de 24 anos, está desde 2020 no Atlético Mineiro, onde chegou oriundo do Racing. Na presente temporada, soma 24 jogos, dois golos e três assistências.