Rahman Rezaei, treinador-adjunto da seleção do Irão, revelou que tem mantido conversas com Mehdi Taremi e considerou que o avançado do FC Porto está preparado para trocar os dragões pelo Inter de Milão já em janeiro, embora também possa aguardar pelo verão, quando termina contrato.

«Conversámos sobre isso. Ele também sente que é o momento certo para mudar, para dar mais um salto para uma grande equipa. Mentalmente ele está pronto. Ele disse que já estava pronto no verão, mesmo que não tenha sido possível fechar a transferência para a Série A [para o Milan]. Disse-lhe que mais uma época no FC Porto seria boa e que no ano seguinte estaria ainda mais preparado», afirmou, em declarações ao SportItalia.

«Ele também está pronto para sair em janeiro e aconselhei-o a ir se tiver oportunidade. Sem desmerecer o FC Porto, mas deu tudo o que tinha lá: foi o melhor marcador, tornou-se um jogador influente e importante para a equipa. Agora, é hora de ir embora. Disse-lhe que podia sair no próximo inverno sem arrependimentos», prosseguiu.

«Ele concordou. Sobre o facto de poder continuar no FC Porto ou aceitar alguma oferta em janeiro», completou.

Rahman Rezaei adiantou ainda que Taremi «está focado em fazer o melhor nestes meses e depois sair» para o Inter.

«O Inter está agora no topo da tabela em Itália. É importante para ele ver o quão bem os nerazzurri estão, ele gostaria muito de ir para uma equipa como essa. Sente-se pronto para uma aventura como esta», frisou.

O adjunto do Irão considerou ainda que o avançado do FC Porto é «um verdadeiro homem de balneário», que tem mais rendimento como segundo avançado e, aos 31 anos, pode garantir duas a três temporadas de «alto nível».

«Acho que ele ainda pode dar muito ao futebol de alto nível durante alguns anos. Numa equipa mais forte, acho que pode dar muito, muito mais do que já deu até agora. Em equipas como Inter e Milan, por exemplo».